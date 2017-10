Pucnjava u Las Vegasu je najsmrtonosniji oružani napad u historiji Sjedinjenih Američkih Država (SAD), javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AFP

Amerikanac Stephen Paddock (64) u nedjelju navečer je sa 32. sprata hotela Mandalay Bay otvorio vatru i time usmrtio najmanje 59 ljudi, dok je najmanje 527 ljudi ranjeno.



I ranije je u američkim gradovima dolazilo do sličnih napada, ali pucnjava u Las Vegasu je zasigurno najkrvaviji u modernoj historiji SAD-a.



Izdvajamo samo neke od brojnih oružanih napada izvedenih u SAD-u:



- 12. juni 2016. – Napad u noćnom klubu u Orlandu



U napadu izvedenom u noćnom klubu ”Pulse” u Orlandu, saveznoj državi Floridi poginulo je 49 ljudi, a više od 50 ih je ranjeno. Napadač je bio Omar Mateen (29) porijeklom iz Afganistana. Odgovornost za napad je preuzela teroristička organizacija ISIS. Naknadno je saopćeno kako je Mateen izveo napad zbog sukoba sa prijateljem u klubu.





- 2. decembar 2015. – Napad u San Bernardinu



U vatri koju su otvorila dva napadača na Inland Regional Center, u San Bernardinu, u saveznoj državi Californiji, poginulo je 14 osoba, a više od deset ih je ranjeno. Napadači su bili Syed Farook (28) i njegova supruga Tashfeen Malik (29). Odgovornost za napad je preuzeo ISIS, ali je američka vlada naknadno saopćila kako su se ”napadači sami radikalizirali”. Napad je nazvan terorističkim činom.



- 16. septembar 2013. – Napad na pomorsku bazu –



Amerikanac Aaron Alexis nasumično je otovrio vatru u bazi u Washingtonu. Poginulo je 12 osoba. Afroamerikanca Aarona usmrtila je policija. Napad je počeo u 8.30 sati i da je završio ubistvom napadača 50 minuta kasnije.





- 14. decembar 2012 – Napad u osnovnoj školi ”Sandy Hook”



U oružanom napadu u osnovnoj školi ”Sandy Hook“ u gradu Newton, udaljenom 100 kilometara od New Yorka poginulo je 26 osoba, od toga 20 djece. Napadač je bio američki državljanin Adam Lanza (20) koji je usmrtio majku prije nego što je izveo napad u školi.



- 20. juli 2012. – Napad na premijeri filma ”Batman” –



Osoba koja je pokušala interpretirati lik ”Jokera“ prilikom premijere filma ”Batman: The Dark Knight Rises”, u gradu Aurora, u Coloradu, usmrtila je 12 osoba. Amerikanac James Holmes (24) prvo je u kinosalu bacio dimnu bombu, a zatim otvorio vatru. Napadač koji je uhvaćen prilikom pokušaja odlaska do vozila na parkingu, imao je psihičkih problema.



- 3. april 2009. – Napad u Binghamtonu –



Jiverly Wong (41) porijeklom iz Azije, u gradu Binghamton, u New Yorku, nasumično je pucao u centru za migrante i ubio 13 osoba, a četiri osobe su ranjene. Naknadno je utvrđeno da je napadač tu pohađao časove engleskog jezika, te da je otišao do bivšeg razreda i za metu uzeo nastavnika i učenike. Wong je tu počinio samoubistvo.



- 16. april 2007. – Napad na Tehničkom Univerzitetu u Virginiji –



U napadu izvedenom u kampusu Tehničkog Univerziteta u Virginiji smrtno su stradale 32 osobe. Napadač je bio student Seung-Hui Cho (23) koji je živio u studentskom domu. Nakon napada koji je trajao gotovo pet sati, student je počinio samoubistvo.



- 20. april 1999. – Masakr u gimnaziji Columbine –



U napadu izvedenom u gimnaziji Columbine u mjestu Littleton, u saveznoj državi Colorado poginulo je 13 osoba, među njima i nastavnik. Amerikanci koji su za metu imali školske drugove, Eric Harris (18) i Dylan Klebold (17) koji su počinili samoubistvo u biblioteci škole.



- 16. oktobar 1991. – Napad u kafeteriji Luby’s –



U napadu izvedenom u kafeteriji Luby’s u gradu Killeen, u Texasu, ubijene su 23 osobe. Amerikanac George Hennard (35) kamionetom je ušao u kafeteriju, a potom otvorio nasumičnu vatru. Hennard je potom izvršio samoubistvo.



- 20. august 1986. – Poštar izveo masakr –



U pucnjavi poštara u Edmondu, u Oklahomi, na njegove kolege ubijeno je 14 osoba. Amerikanac Patrick Henry Sherrill je za deset minuta pucao u 20 osoba. Potom je pucao sebi u glavu.



- 18. juli 1984. – Masakr u McDonald’su –



James Huberty (41) izveo je napad u McDonald’su u gradu San Ysidro, u Californiji i usmrtio 21 osobu. Napadača je skoro sat kasnije prilikom pokušaja bijega neutralizirao snajperist.



- 18. februar 1983. – Masakr u kockarnici -



Tri napadača koja su ušla u kockarnicu “Wah Mee“ u Seattleu, usmrtila su 13 osoba. Kwan Fai Mak i Benjamin Ng osuđeni su na doživotni zatvor, a treći napadač koji je uspio pobjeći Wai-Chiu, nekoliko godina kasnije uhvaćen je u Kanadi.



- 25. septembar 1982. – Napad zatvorskog čuvara -



Zatvorski čuvar George Banks (40) u Wilkes-Barreu u Pennsylvaniji prvo je ubio svoje petero djece, a zatim na ulici otvorio nasumičnu vatru i time usmrtio još osam osoba.



- 1. august 1966. – Masakr na Univerzitetu u Texasu –



Bivši američki vojnik Charles Joseph Whitman u Texasu je prvo usmrtio majku i suprugu, a potom je sa tornja Univerziteta u Texasu, u Austinu, otvorio vatru i ubio 16 osoba. U napadu je povrijeđeno 30 osoba. Dva policajca koja su se popela na toranj usmrtila su Whitmana



- 5. septembar 1949. – Napad u Camdenu –



Veteran Drugog svjetskog rata Howard Unruh (28) u gradu Camden, u New Jerseyu 12 minuta je nasumično pucao na javnoj površini. U napadu je ubijeno 13 osoba, od toga troje djece. Unruha je policija nakon napada upitala da li je psihopata, a on je odgovorio da nije i da je veoma dobro. Kasnije je ustanovljeno kako nije bio mentalno uravnotežen.



(AA)