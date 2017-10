Britanska premijerka Theresa May izjavila je u utorak da nije postavila "crvene linije" za ponašanje svojih ministara i kazala je da pozdravlja različita mišljenja o tome kako da se osigura sporazum o Brexitu.

Theresa May / 24sata.info

Redovna godišnja konferencija konzervativne stranke premijerke May koja se održava u Manchesteru u sjeni je podjela u njenoj vladi oko toga kako će Britanija napustiti Evropsku uniju. Ministar vanjskih poslova Boris Johnson postavio je vlastite uslove za Brexit.



- Nisam postavila crvene linije - izjavila je May za BBC televiziju.



Čelništvo ne osigurava tim ljudi koji imaju isto mišljenje, nego tim ljudi s različitim glasovima za stolom tako da možemo raspravljati o brojnim temama, doći do sporazuma i izaći s vladinim stavom, i to je tačno ono što činimo - izjavila je britanska čelnica, prenosi Reuters.



(FENA)