Španjolski premijer Mariano Rajoy rekao je u nedjelju navečer kako je za 761 ozlijeđenu osobu u Kataloniji prilikom policijske akcije odgovorna katalonska vlada jer je kršila zakon nastojeći organizirati nezakoniti referendum.

Arhiv / 24sata.info

“Odgovorni za to su jedino i isključivo oni koji su promovirali kršenje zakona i razbijanje suživota. Nemojte tražiti druge krivce, jer ih nema”, izjavio je Rajoy na konferenciji za medije u Madridu. “Mi smo napravili ono što smo morali napraviti. Ispunili smo svoju obvezu, ponašajući se u skladu sa zakonom, i samo sa zakonom. Država je odgovorila čvrsto i trezveno”, dodao je.Nakon što autonomna katalonska policija nije prema nalogu suda zatvorila škole gdje su zagovornici referenduma unijeli biračke kutije i listiće, španjolska policija je krenula po materijal zatvorivši 92 škole pri čemu su građani na ulazima pružali mirni, pasivni otpor no četiri osobe su uhićene zbog odbijanja naredbi i napada na policijske dužnosnike.



“Dokazali smo da je naša demokratska država sposobna braniti se od ozbiljnih napada poput ovog koji je pokušan ovim nezakonitim referendumom. Neka odustanu od novih koraka na putu koji ne vodi nikamo”, dodao je Rajoy predsjednik vlade desnog centra. Zahvalio je na podršci Europskoj uniji, najvećoj oporbenoj stranci Španjolskoj socijalističkoj radničkoj stranci (PSOE) te stranci centra Građani.



“Mogu vam jasno reći ono što svi vi već znate – danas nije bilo referenduma o samoodređenju Katalonije. Prisustvovali smo običnoj predstavi”, istaknuo je Rajoy dodavši da većina Katalonaca nije sudjelovala u događanjima u nedjelju.



“U toj neodgovornoj politici neki su pokušali utišati one koji misle drukčije. Povrijedili su temeljna prava te prekoračili osnovne granice demokratskog dekora”, obrušio se na katalonsku vladu koja zagovara odcjepljenje i stvaranje republike.



Rajoy je pozvao ostale stranke u španjolskom parlamentu na zajedničko promišljanje budućnosti s kojom se trebaju suočiti ujedinjeni.



Nakon njega je konferenciju za medije održao Pedro Sánchez, vođa PSOE-a. “Mi ćemo biti na visini zadatka. Bit ćemo garancija stabilnosti jer podržavamo pravnu državu”, rekao je. Narodna stranka desnog centra i lijevi centar PSOE mijenjaju se na vlasti u Španjolskoj posljednja četiri desetljeća te se protive izmjenama ustava koje bi ozakonile referendum u Kataloniji.

(fena)