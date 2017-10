U 20 sati zatvorena su birališta u Kataloniji gdje su se tokom nedjelje stanovnici izjašnjavali o nezavisnosti uprkos sudskoj zabrani referenduma i intervenciji policije iza koje je ostalo 760 povrijeđenih, a među kojima i 12 policajaca.

Tokom noći očekuju se izjave katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemonta te objava rezultata koje španska Vlada ne priznaje. Sam referendum bio je protivan španskom ustavu.



Španska policija objavila je da je od jutra zatvorila 92 škole gdje su se nalazile biračke kutije nakon što autonomna katalonska policija nije reagirala. Državno odvjetništvo moglo bi podići tužbu protiv te "političke policije", navode novine El Pais pozivajući se na izvore u pravosuđu. U drugim školama, poput osnovne uz ulicu La Rambla u centru Barcelone izjašnjavanje je nastavljeno nakon što je bio srušen informatički sustav.



Regionalna vlada objavila je u nedjelju navečer da je policija zatvorila 319 glasačkih mjesta. Katalonska vlada planirala je glasanje na 2300 biračkih mjesta no ostalo je nepoznato koliko ih je bilo otvoreno.



Nastojeći maknuti zagovornike referenduma koji su mirnim otporom blokirali ulaze u škole policija je koristila gumene metke i pendreke povrijedivši stotine građana. U sukobu jpovrijeđeno devet policajaca te su četiri osobe privedene od kojih jedna maloljetna. Medicinsku pomoć zatražilo je 760 osoba, izvijestila je katalonska medicinska služba.



Glasnogovornik katalonske vlade kazao je kako će španska vlada odgovarati pred međunarodnim tijelima zbog nasilja.



"Španska država vrlo se kompromitirala i završit će na međunarodnim sudovima", kazao je Jordi Turull na konferenciji za novinare.



On je dodao da slijedi prebrojavanja miliona glasova no ne zna kada će to biti završeno.

(FENA)