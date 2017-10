U intervenciji španske policije i žandarmerije zbog referenduma o nezavisnosti Katalonije koji se održava danas, a kojeg španska vlast smatra neustavnim, povrijeđeno je najmanje 38 ljudi, od toga troje teško, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Policija i dalje blokira pristup određenim biračkim mjestima te vrši zapljenu ilegalnih glasačkih listića i kutija. Dolazi do povremenih sukoba između pripadnika snaga sigurnosti i pristalica nezavisnosti.



Katalonski centar za vanredne situacije na društvenoj mreži je saopćio kako je do sada u intervencijama povrijeđeno najmanje 38 ljudi i da je devet njih prevezeno u medicinske centre, dok je ostalima ukazana pomoć na terenu.



Predsjednik španske pokrajine Katalonije Carles Puigdemont nakon intervencije policije posjetio je biračko mjesto Saint Julia de Ramis u gradu Gironi.



Puigdemonta su pristalice nezavisnosti dočekale uz veliki aplauz, a on je podsjetio kako su protiv Katalonaca koji su došli da glasaju korištene palice, nebojeva municija i nasilje.



Dodao je kako proces glasanja traje.



Hiljade građana Katalonije, uprkos kiši i naređenju policije da napuste mjesta birališta, od ranog jutra stoje u redovima kako bi glasali na referendumu o nezavisnosti tog regiona koji centralna španska vlast smatra neustavnim.



Policajci su u pojednim područjima ispalili metke pokušavajući da udalje demonstrante koji su željeli spriječiti policijska vozila sa zaplijenjenim glasačkim materijalom da se udalje od biračkog mjesta.



(Anadolija)