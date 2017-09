Britanski ministar vanjski poslova Boris Johnson izjavio je da prijelazno razdoblje nakon izlaska Velike Britanije iz EU-a u martu 2019. ne smije trajati duže od dvije godine.

Boris Johnson / 24sata.info

U intervju za tabloid The Sun uoči godišnje konferencije Konzervativne stranke koja će se održati iduće sedmice, Johnson je također rekao da prijelazno razdoblje treba biti u skladu s postojećim dogovorima i isključio je mogućnost plaćanja za budući pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije.



"Jesam li nestrpljiv u vezi toga, želim li da to bude obavljeno što je brže moguće? Da, apsolutno. Želim li da to traje duže od dvije godine? Ne, niti sekundu više", rekao je Johnson .



(FENA)