Alfonso Dastis, ministar vanjskih poslova Španije, nazvao je nastojanja katalonske vlade da se održi referendum o nezavisnosti “ismijavanjem demokratije“.

Alfonso Dastis / 24sata.info

“Ono što oni žele nije demokratija, to je ismijavanje demokratije, tragedija demokratije“, kazao je u subotu Dastis.



On je optužio katalonsku vladu da promoviše sistem isključivanja koji je u suprotnosti sa ciljevima i idejama koje Evropska unija pokušava unaprijediti.



Dastis je kazao da glasanje na referendumu ne može biti izjednačeno sa demokratijom i tvrdi da je to zapravo “instrument diktature“.



Španska vlada tvrdi da je referendum neustavan i Ustavni sud je zabranio glasanje dok ne razmotri to pitanje. S druge strane, katalonski zvaničnici kažu da u svakom slučaju planiraju održati referendum.





(AA)