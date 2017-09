Iračke snage spremne su da tokom dana preuzmu kontrolu nad međunarodnim granicama kurdskog regiona na sjeveru Iraka i to je dio pojačanih napora Bagdada da izoluju Kurde nakon održanog glasanja o nezavisnosti tog regiona.

AP podsjeća da je Irak sinoć uveo zabranu preleta kojom su obustavljeni svi međunarodni letovi ka aerodromima u tom regionu.



Zvaničnik na graničnom prelazu iz kurdskog regiona u Tursku Abdul-Vahab Barzani rekao je da su iračke snage pripravne na turskoj strani granice.



"Do sada nas nisu kontaktirali. Čuo sam za planirano postavljanje carine na udaljenosti od oko 15 metara sa turske strane granice", kaže Barzani.



Eskalacija tenzija izaziva zabrinutost SAD koje su blizak saveznik Kurda i Bagdada da bi rezultat glasanja na referendumu mogao dovesti do nasilja.



Prema rezultatima referenduma Kurdi su velikom većinom podržali nezavisnost od Iraka.



Međutim, plebiscit je izazvao uznemirenost u Bagdadu i vlasti su najavile da su odlučne da spriječe cijepanje zemlje. Zabrinutost zbog referenduma izazvana je i kod iračkih susjeda Irana i Turske koje strahuju da bi glasanje mogli dovesti do sličnih ambicija kod Kurda u tim zemljama.





(SRNA)