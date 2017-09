Predsjednik SAD Donald Trump optužio je rukovodstvo lige u američkom nogometu da se „boji igrača“, a u vezi s njegovim sukobom sa sportistima koji tokom intoniranja himne protestiraju protiv rasizma, prenosi AFP.

Foto: 24sata.info

- Razgovarao sam s mnogo svojih prijatelja koji su vlasnici klubova. Oni su satjerani u ćošak. Pričao sam sa nekoliko njih i oni kažu da moraju uraditi nešto. Mislim da se oni boje igrača i mislim da je to sramotno - rekao je Trump.



Američki se predsjednik našao pod salvom kritika vrhunskih sportista jer je nazvao „kurvinim sinovima“ igrače koji tokom himne kleknu s namjerom da tako protestiraju protiv rasizma. On ih je optužio da ne poštuju državu ni zastavu i založio se da svi dobiju otkaze. No, nakon toga sve veći broj igrača se pridružio takvom protestu.



(FENA)