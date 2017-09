Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je ova država danas uništila posljednje zalihe hemijskog naoružanja.

Arhiv / 24sata.info

On je naglasio da je to Rusija uradila tri godine prije dogovorenog roka, cijeneći da se radi o "historijskom događaju".



Tokom govora koji je prenosila televizija, Putin se požalio da Ujedinjene nacije nisu ispunile svoje obaveze u pogledu uništavanja hemijskog naoružanja.



Putin je rekao da je UN tri puta odgađao uništavanje opasnog oružja tvrdeći da za to nema dovoljno sredstava.

(FENA)