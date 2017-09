Muslimani u Njemačkoj zabrinuti su nakon što je radikalno-desničarska, populistička, antimuslimanska, antimigrantska Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjeljnim izborima u Njemačkoj postala treća najjača politička stranka u Bundestagu.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Centralnog vijeća muslimana Njemačke (ZMD) Aiman Mazyek i predsjednik Islamskg vijeća Njemačke (IR) Burhan Kesici su se u razgovoru sa novinarom AA osvrnuli na ulazak AfD-a u njemački parlament, prve političke opcije radikalne desnice u parlamentarnim klupama nakon Drugog svjetskog rata.



Mazyek je istakao kako su rasprave u Njemačkoj o migrantima, islamu i Turskoj išle u korist radikalnoj desnici, te naglasio kako politički uspjeh AfD-a predstavlja svojevrstan udar na muslimane, u kontekstu integracije, zajedničkog života i generalno društvene atmosfere.



Podsjetio je također kako su ranije upozoravali na uspon radikalne desnice u Njemačkoj.



"Ova dešavanja su bila poznata od ranije. Mi smo u posljednje dvije godine imali priliku primijetiti retoriku koja ide u korist radikalnim desničarima. Konstantno su bile prisutne teme migranata, islama, Turske, što je u konačnici odgovaralo radikalima", kazao je Mazyek.



Teme poput penzionisanja, novih radnih mjesta, kako da država bude modernija, zatim tema o društvu i boljoj budućnosti u predizbornoj kampanji radikala nije ni bilo, naglasio je Mazyek, te dodao kako se nada da će političke partije u Njemačkoj od sada ozbiljnije shvatiti borbu protiv AfD-a.



"Ova partija ima za cilj u potpunosti uništiti slobodarsku demokratiju i želi jednu drugu republiku. Jer, Gauland (zamjenik predsjednika AfD-a) riječima 'Mi ćemo vratiti narod i zemlju', upravo to želi kazati. To je potrebno istaknuti. AfD je promijenio atmosferu i sada je truje", istakao je Mazyer.



Naveo je kako je neophodno pokazati pravu sliku AfD-a, koji ponižava javnost.



Mazyek je također naglasio kako je prisutna antimuslimanska retorika na internetu i društvenim mrežama, da se prema muslimanima koji su rođeni u Njemačkoj i uredno plaćaju porez, odnosi kao da nisu građani te zemlje.



"Svakako da postoji i pomalo straha. U Njemačkoj su već uveliko prisutni napadi na muslimane, bojimo se da bi se mogao povećati i broj napada na džamije", naglasio je Mazyek.



Predsjednik Islamskog vijeća Njemačke Burhan Kesici istakao je kako izborni rezultati predstavljaju katastrofu za Njemačku, te ukazao na činjenicu da je AfD postao treća najjača partija u zemlji.



"To nas svakako zastrašuje. Godinama ukazujemo na činjenicu da Njemačka ide u desnu stranu. To smo imali priliku vidjeti i na posljednim izborima. To nam zadaje strah, jer će se u narednom periodu, bilo da se radi o kršćanskim demokratima, bilo o socijaldemokratima, prema muslimanima i generalno strancima u ovoj zemlji voditi tvrđa politika", rekao je Kesici.



Naglasio je kako je već godinama prisutna antimuslimanska retorika u Njemačkoj, no radikalno desna AfD ranije nije bila toliko snažna, niti je neko govorio da će odabrati AfD.



Kesici je također naglasio kako se bilježi značajan pad u kontekstu kvaliteta političara u Njemačkoj.



"Nema više starih njemačkih političara. Sada je kod političara prisutna briga kako da privuku veći broj glasača. Umjesto da na otvoren i konstruktivan način govore o svojim političkim programima, oni glasove dobijaju kroz populističku retoriku. A to nije uredu", rekao je Kesici.



Dalje naglašava kako nema mnogo razlike u retorici svih političkih parija, sve su one, kako je rekao otišle pomalo u desnu stranu.



Na kraju je rekao kako od Vlade Njemačke očekuju da se suprotstavi radikalnim desničarima, odnosno da stane u zaštitu muslimana i poruči da oni nisu onakvi kakvim ih predstavljaju.



Iako je riječ o relativno mladoj političkoj stranci koja je osnovana u aprilu 2013. godine, AfD je u nedjelju izborila 94 zastupnička mjesta u najvišem zakonodavnom tijelu Njemačke, što je bila i glavna vijest njemačkih izbora.





(AA)