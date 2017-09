Zamjenik premijera Republike Turske Recep Akdag posjetio je Bangladeš i izbjegličke kampove u kojima su smješteni arakanski muslimani izbjegli iz susjednog Mijanmara, a jedna od glavnih tema razgovora bio je kamp koji Turska planira izgraditi za zbrinjavanje 100.000 izbjeglica, javlja Anadolu Agency (AA).

Akdag je za AA kazao da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izdao niz naredbi i uputa da se pomogne obespravljenoj muslimanskoj manjini u Mijanmaru i da je o tome razgovarao sa bangladeškim zvaničnicima.



Na sastanku sa ministrom za vanredne situacije i humanitarne aktivnosti Mofazzalom Hossainom Chowdhuryjem, Akdag je u ime Turske ponudio da izgradi kamp za izbjeglice, ambulante i vodovodnu infrastrukturu.



Bangladeš je do sada primio blizu pola miliona mijanmarskih muslimana, a zamjenik turskog premijera Akdag je kazao da Turska samo čeka dozvolu za zemljište i da će odmah početi izgradnju kampa za zbrinjavanje 100.000 izbjeglica.



“Planiramo graditi kamp za srednjoročno zbrinjavanje jer je konačni cilj da se izbjeglice vrate svojim kućama. Pored smještaja, kompleks kampa će sadržavati i popratne zdravstvene usluge, planiramo izgraditi i dvije bolnice. U ovom trenutku je teško precizno reći koliko će to koštati, ali možemo reći da će za izgradnju kampa trebati između 40 i 50 miliona dolara, a isto toliko i za jednogodišnje podmirenje potreba ljudi koji budu u kampu“, kazao je Akdag.



Podsjetivši da je Bangladeš i arakanske izbjeglice u toj zemlji ranije posjetila i prva dama Turske Emine Erdogan, Akdag je kazao da je nastavljeno dopremanje humanitarne pomoći koje je tada dogovoreno i započeto.



U toj regiji djeluju i Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), Crveni polumjesec i Ured za vanredne situacije (AFAD). Akdag je kazao da te institucije dnevno tople obroke dostavljaju za najmanje 60.000 izbjeglica.



“Turska će i dalje prenositi glas arakanskih muslimana u svijetu. Naravno da ćemo raditi na tome da se steknu uvjeti za povratak izbjeglica u regije iz kojih su protjerani“, poručio je Akdag.



Resorni ministar Bangladeša Maya se zahvalio Turskoj na svesrdnoj pomoći u zbrinjavanju izbjeglica iz Arakana, te je i on naglasio da je Turska prva država koja je glasno progovorila o obespravljenosti i nasilju nad muslimanima u Mijanmaru.



“Turska čini dosta da pomogne, ali to ne vidimo da čine druge države. Ta činjenica je nešto što privlači pažnju“, kazao je Maya.



