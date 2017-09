Bangkok, London, Pariz, Dubai i Singapur najposjećenijih je pet gradova u svijetu kojima se i za ovu godinu predviđa porast posjećenosti od 3 do 8 posto u odnosu na lani, pokazuju podaci iz studije Mastercard Global Destination Cities Indeks.

Bangkok / 24sata.info

Tu su analizu iz Mastercarda objavili u susret Međunarodnog dana turizma 27. rujna, a riječ je o studiji koja sažima više različitih istraživanja obuhvaćajući 132 najposjećenija grada u svijetu.



Primjerice, Bangkok koji je na prvom mjestu prošle je godine posjetilo 19,4 milijuna turista, drugi London 19 milijuna, a treći Pariz gotovo 15,5 milijuna.



U Dubai je lani došlo 15 milijuna stranih turista, u Singapur 13,1 milijun, dok je New York na šestom mjestu s njih oko 12,7 milijuna.



Među prvih deset su još Seul, Kuala Lumpur, Tokio i Istanbul, pri čemu se Tokiju predviđa ove godine najveći rast stranih posjetitelja, od 12 posto u odnosu na lanjskih 11,1 milijun.



Potom slijede Hong Kong, Barcelona, Amsterdam, Milano, Taipei, Rim, Osaka, Beč, Šangaj i Prag.



“Global Destination Cities Index pokazuje i da je rast međunarodnih putovanja i potrošnje u najposjećenijim destinacijama veći od rasta svjetskog BDP-a te su za najveći dio istraživanih gradova upravo putovanja i turizam ključna komponenta gospodarskog rasta”, kažu iz Mastercarda, iznoseći podatak da je od 2009. do danas globalno BDP porastao 22 posto, a potrošnja stranih turista 41 posto, prenosi Hina.



S 28,5 milijardi američkih dolara Dubai je prvi u svijetu po turističkoj potrošnji, New York drugi sa 17 milijardi dolara, a treći London u kojem su strani turisti prošle godine potrošili 16,1 milijardu, i to je ujedno i jedini grad među prvih deset kojemu se ove godine predviđa pad turističke potrošnje za 4,6 posto.



U prvih deset po potrošnji stranih turista još su Singapur (15,7 milijardi dolara), Bangkok (14,1 milijarda), Pariz (12 milijardi), Tokio (11,3 milijardi), Taipei (10 milijardi), Seul (9,4 milijardi) te Barcelona (9 milijardi).



Njih slijede Miami, Madrid, Los Angeles, Kuala Lumpur, Sydney, San Francisco, Hong Kong, Istanbul, Šangaj i München.



“Razlike među prvih 10 najposjećenijih i prvih 10 najbrže rastućih destinacija u svijetu ukazuju na to da se azijsko-pacifička regija i Bliski istok profiliraju kao odredišta budućnosti i sve važniji elementi globalne ekonomije”, kažu iz Mastercarda



To potkrepljuju podacima da najveći rast posjećenosti stranih turista od 24 i 23 posto bilježe Osaka i Chengdu.



Tu je još rastući Colombo (20,3 posto), Abu Dhabi (19 posto), Jakarta (18,2 posto), dok su Bukurešt i Lisabon jedini među prvih 20 rastućih s porastima dolazaka stranih turista od 10,4, odnosno 10,2 posto.



Iako različiti, motivi putovanja stranih turista po svijetu su većinom razonoda, pri čemu primjerice najviše u restoranima troše u Seulu, Istanbulu i Pragu, dok su za shoping najizdašniji u Londonu, Osaki i Tokiju.



Smještaj je najveća stavka u troškovima putovanja u Parizu, Milanu i Rimu, a najmanje za javni prijevoz troše u Londonu, Singapuru i Hong Kongu.



(FENA)