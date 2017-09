Premijer Republike Turske Binali Yildirim izjavio je danas da je zbog neustavnog referenduma na sjeveru Iraka kriza u regiji dostigla vrhunac i da je to početak procesa u kojem će biti nemilih i uznemirujućih dešavanja.

“Nadamo se da se nećemo suočiti sa takvim situacijama, ali održavanje neustavnog referenduma u inat cijelom svijetu predstavlja i svojevrsnu pripremu za vruće sukobe. Cijenu toga će platiti tamošnji nevini civili. U tom kontekstu ćemo direktno komunicirati s centralnim vlastima Iraka i tako donositi adekvatne odluke“, kazao je Yildirim u intervjuu koji su uživo prenosile četiri turske televizije.



Osvrnvši se i na moguće sankcije Turske Kurdskoj regionalnoj upravi na sjeveru Iraka, Yildirim je kazao da resorni turski ministri trenutno rade na tom pitanju i prate situaciju kako bi adekvatne mjere bile blagovremeno donesene.



“U tom pogledu imamo nekih problema, jer granicu trenutno kontroliraju peshmerge, a iračka vlada od njih traži da predaju granice. Ne znamo hoće li oni predati kontrolu granica i pratit ćemo taj slučaj. Zato ćemo u narednom periodu intenzivnije voditi dijalog sa vladom Iraka u Bagdadu“, kazao je Yildirim.



Turski premijer je kazao da niko ne može očekivati da Turska mirno promatra ukoliko protiv Turkmena u Iraku bude pokrenut neki napad.



“Barzanija huškaju i ohrabruju neki krugovi, ali ne smije on zaboraviti da su to krugovi koji će mu okrenuti leđa čim nešto ne krene po njihovom planu. On će opet morati doći nama na vrata“, kazao je Yildirim.



Naglasivši da Turska ne ulazi ni u kakav rat, Yildirim je pojasnio da ona samo na bazi ovlasti i međunarodnog prava intervenira van granica kada postoji prijetnja po njenu nacionalnu sigurnost.



“Naši građani mogu biti mirni, jer mi ne ulazimo u rat. Nemojmo stvarati takvu atmosferu, jer se radi o mogućim operacijama koje imaju precizno mjesto i cilj“, kazao je Yildirim.





