Američki predsjednik Donald Trump uveo je nova ograničenja putovanja za određene osobe iz Čada, Irana, Libije, Sjeverne Koreje, Somalije, Sirije, Venecuele i Jemena, kao izmjenu glavnog dijela njegove kontroverzne zabrane putovanja koju je potpisao ranije tokom ove godine.

Arhiv / 24sata.info

Nova ograničenja variraju od zemlje do zemlje, te uključuju pristup postupnog uvođenja, izvještava CNN.



- Učiniti Ameriku sigurnom je moj glavni prioritet. Mi nećemo primiti u našu zemlju one koje ne možemo provjeriti sa sigurnošću - napisao je predsjednik Trump kratko nakon što je njegova administracija u nedjelju navečer objavila detalje ovih ograničenja.



U saopćenju iz Bijele kuće izdatom u nedjelju navečer, navodi se da su nove restrikcije "važan korak ka stvaranju imigracijskog sistema koji će štititi sigurnost i bezbjednost Amerikanaca u vrijeme opasnog terorizma i transnacionalnog kriminala".



- Mi ne možemo sebi priuštiti da nastavimo s propalom politikom prošlosti, koja predstavlja neprihvatljivu opasnost po našu zemlju - kazao je Trump u saopćenju iz Bijele kuće.



Nove restrikcije na snagu stupaju 18. oktobra.



U većini slučajeva, putovanje se u potpunosti zabranjuje, dok će u drugi putnici morati proći kroz postrožene provjere i analize.



Tako svim državljanima Sjeverne Koreje je zabranjen ulazak u SAD, dok će studentima iz Irana on biti dopušten, uz "postrožene provjere i analize".



Dosad izdate zelene karte, vize i putne isprave neće biti poništene.

(fena)