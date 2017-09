Premijer Republike Turske, Binali Yildirim, izjavio je danas u Ankari da nikada neće s odobravanjem gledati na mijenjanje statusa i formiranje novih tvorevina duž njenih južnih granica i da će i sutrašnji referendum u Kurdskoj regionalnoj upravi na sjeveru Iraka u tom kontekstu biti ilegalan.

Binali Yildirim / 24sata.info

"Za sve moguće posljedice tog referenduma odgovorna je isključivo Kurdska regionalna uprava, koja je samostalno donijela tu odluku bez konsultiranja naroda i u inat protivljenju svih država svijeta i Ujedinjenih nacija", poručio je Yildirim, u obraćanju na šestom redovnom kongresu vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u distriktu Mamak kod Ankare.



Ističući kako sporni referendum neće riješiti niti jedan postojeći problem u Iraku i regiji, turski premijer Yoldirim je kazao da će tako samo biti dodatno produbljena kriza u toj regiji, a da će cijenu te greške platiti ljudi koji tamo žive.



On je također kazao da će odgovorni za to morati položiti račune, prvo svom narodu, a onda i cijeloj međunarodnoj zajednici koja je protiv referenduma i destabilizacije u regiji.



"Neka svi znaju da će Turska i dalje pružati ruku prijateljstva narodima koji na sjeveru Iraka već dugo pate zbog terorizma ISIS-a i PKK-a, kao i zbog krize vlasti u toj regiji. Bez obzira na konačni ishod i posljedice tog referenduma, odgovornost za to nećemo tražiti od Kurda, Arapa i Turkmena koji tamo žive, već isključivo od onih koji su ustrajavali u toj pogrešnoj odluci", poručio je Yildirim.



Yildirim je na kraju poručio da je Turska bila i da će i ostati svojevrsno ostrvo stabilnosti i pravde u regiji i da je sposobna oduprijeti se svih izazovima i provokacijama.



Predsjednik Kurdske uprave na sjeveru Iraka, Mesud Barzani, raspisao je 7. juna referendum o nezavisnosti te regije i najavio ga za sutra, 25. septembar. U međuvremenu, Vlada, Parlament i Ustavni sud Iraka zabranili su održavanje tog referenduma, a neprihvatljivim su ga ocijenili i susjedna Turska i Iran, kao i cijela međunarodna zajednica, izuzev Izraela.





(AA)