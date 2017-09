Premijer Turske Binali Yildirim referendum o nezavnosti koji Regionalna kurdska uprava na sjeveru Iraka planira provesti 25. septembra, smatra pogrešnom odlukom.

Binali Yildirim / 24sata.info

"Odluka o ovom referendumu je pogrešna odluka, avantura. Od početka Turska je na prijateljski način, kao susjedna zemlja, slala upozorenja, ali vidimo da ova upozorenja nisu shvatana ozbiljno. Nastavljaju insistirati na ovoj grešci. Ishod insistiranja na ovoj pogrešci, kojoj se suprostavlja čitav svijet, koju ne želi nijedna zemlja iz susjedstva, ne može biti dobar", poručio je Yildirim.



Izjavio je kako su na toj teritoriji uvijek u slozi živjeli pripadnici različitih etničkih grupa i da niko nema pravo da zbog grupe vlastitih ambicija narušava mir.



Yildirim je podsjetio kako je na sinoćenjem sastanku Vijeća nacionalne sigurnosti Turske kao i sastanku Vijeća ministara koji je potom uslijedio, razgovarano o koracima koji će biti poduzeti nakon odluke o referendumu.



"Koraci koje ćemo poduzeti bit će u bliskoj saradnji sa susjednim Irakom i Iranom i imat će diplomatsku, političku, ekonomsku i sigurnosnu dimenziju. O tome koji će korak biti poduzet i kada, odlučit ćemo u skladu s dešavanjima na terenu. Sve opcije su razmatranju. Sve je na stolu. Kako će biti primjenjeno? Vidjet ćemo rezultate referenduma, a onda ćemo o svemu obavijestiti javnost", poručio je Yildirim.



Kazao je i kako ne mogu pokazati toleranciju za bilo kakvu avanturu koja bi dovela u pitanje sigurnost i blagostanje zemlje, 80 miliona državljana i teritorije od 780.000 kvadratnih kilometara.



"Neka svi naši građani budu spokojni, bez obzira da li žive na istoku, zapadu, sjeveru ili jugu ove zemlje. Ovo pitanje, nije pitanje naše braće Kurda. Naša najveća želja jeste da naša braća Kurdi žive u stabilnosti, miru i spokoju kako u našoj tako i u susjednim zemljama. Ono što ne želimo jeste da neko pokuša s nekom avanturom. Da insistira na pogrešci tako što će se oglušiti na sva upozorenja. Naravno da će biti posljedica, ali da će tu cijenu platiti oni koji su donijeli ovu odluku", dodao je Yildirim.



Na pitanje da li se među opcijama i nalazi i prekogranična operacija, odgovorio je potvrdno.



"Koja će opcija biti primjenjena i u kojem vremenu jeste pitanje tajminga. Okolnosti će to odrediti", rekao je Yildirim.



Na programu koji je potom uslijedio u tom gradu, Yildirim je kazao kako se ovih dana nekoliko stvari dešava na sjeveru Iraka te da su predsjednika Regionalne kurdske uprave na sjeveru Iraka Mesuda Barzanija, koji insistira na referendumu, upozorili da je na pogrešnom putu.



"Ne razumije, ali ako ne razumije, mi znamo govoriti i jezikom koji razumije", poručio je Yildirim.



S druge strane, generalni sekretar ureda turskog predsjednika, Ibrahim Kalin, izjavio je kako će doći do ozbiljnih posljedica ukoliko planirani referendum ne bude otkazan.



"Turska je uvijek bila uz iračke Kurde. Ukoliko ne bude otkazan referendum, doći će do ozbiljnih posljedica. Erbil bi što prije trebao odustati od ove strašne greške koja će pokrenuti nove krize u regiji", oglasio se Kalin preko društvene mreže.





(AA)