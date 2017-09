Predsjednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdogan i američki predsjednik, Donald Trump su se susreli u New Yorku.

Foto: AA

Erdogan, koji se nalazi u New Yorku u povodu 72. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), razgovarao je sa američkim predsjednikom Trumpom u hotelu Lotte New York Palace.



Sastanak dvojice čelnika iza zatvorenih vrata je trajao skoro sat vremena.



Sastanku su prisustvovali i načelnik Generalštaba oružanih snaga Turske, general Hulusi Akar, ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Cavusoglu, turski ministar za energetiku i prirodne resurse Berat Albayrak, ambasador Turske u SAD-u Serdar Kilic, šef turske obavještajne službe Hakan Fidan, stalni predstavnik Turske pri UN-u Feridun Sinirlioglu i glasnogovornik predsjednika Turske Ibrahim Kalin.



Erdogan i Trump su se prije sastanka kratko obratili novinarima.



"Neka niko ISIS ne poistovjećuje sa islamom, s muslimanima. ISIS nema veze s islamom. To je teroristička organizacija", kazao je Erdogan u New Yorku.



Istakao je da, zbog masakra i nasilja, blizu miliona muslimana Arakana pokušava preći u susjedni Bangladeš.



"Pazite, mi nikada nismo kazali 'budisti ubijaju Rohingya muslimane'. Budisti vrše masakr, ali mi to nismo kazali. Zato se odavde obraćam onima koji budiste svijetu predstavljaju kao simpatične ljude, onima koji su još uvijek ljudi. Dobro, a ko je vam dao za pravo da koristite izraz 'islamski terorizam'", rekao je Erdogan.



Upozorio je i na sve veću prijetnju islamofobije i mržnje prema muslimanima u svijetu.



"Svi zajedno moramo zauzeti snažan stav protiv rastuće islamofobije", poručio je Erdogan okupljenima.



Istakao je da se u svijetu događaju teroristički napadi koje izvode pripadnici različitih vjerskih zajednica.



"Ali, samo zato što je počinilac musliman, kažu 'islamski terorizam'. Ako je počinilac pripadnik druge religijske zajednice, takav slučaj se posmatra samo kao sudski slučaj i kao takav uklanja se s dnevnog reda. Jeste li do danas čuli nešto kao 'kršćanski terorizam', 'budistički terorizam', ili 'ateistički terorizam', u slučaju da neko nije pripadnik jedne od monoteističkih religija?", zapitao je turski predsjednik.



Na kraju je naglasio da će snaga pripadnika islamske vjeroispovijesti u SAD-u biti izvor hrabrosti i za ostale muslimane u svijetu.



"Snaga islamske zajednice u SAD-u će biti izvor povjerenja i hrabrosti za sve muslimane u svijetu", kazao je Erdogan.

(AA)