Španski ustavni sud u Madridu je odredio dnevne novčane kazne do 12.000 eura visokopozicioniranim katalonskim zvaničnicima za svaki dan organiziranja zabranjenog referenduma o nezavisnosti Katalonije.

Arhiv / 24sata.info

Više od deset katalonskih političara je uhapšeno u srijedu i tek se trebaju pojaviti pred sudom u Barceloni, izvještava BBC.



Ustavni sud je saopćio da je ovaj referendum ilegalan, ali je potpredsjednik Katalonije rekao da će on biti održan ako to bude moguće.



Policijski pretresi koji su izvršeni u srijedu u Barceloni, glavnom gradu Katalonije, izazvali su masovne ulične proteste. Iz policije su kazali da se do 40.000 ljudi okupilo ispred zgrade ministarstva privrede, gdje je također izvršen pretres.



Nekoliko stotina ljudi je tu ostalo poslije ponoći i prijavljeni su manji sukobi i bacanje predmeta na policajce koji su pokušavali izaći iz zgrade.

(fena)