Rusija je "izuzetno zabrinuta" zbog komentara američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojima on preispituje iranski sporazum o nuklearnom oružju, te ova država sumnja da je sam Washington možda prekršio jedan važan sporazum o kontroli naoružanja, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Donald Trump / 24sata.info

Trump je u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a u utorak kazao da je iranski sporazum iz 2015. godine, sklopljen sa šest svjetskih sila o smanjenju nuklearnog programa te zemlje u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija, "sramota za Sjedinjene Američke Države". Trump je izjavio da Washington ne može poštovati sporazum "ako on daje pokriće eventualnoj konstrukciji nuklearnog programa".



Lavrov je u obraćanju ruskim novinarima u Ujedinjenim nacijama u New Yorku rekao da se Rusija snažno protivi ovom Trumpovom stavu.



- To je izuzetno zabrinjavajuće. Mi ćemo braniti taj dokument, taj konsenzus, koji je s olakšanjem dočekala cijela međunarodna zajednica i koji je istinski ojačao i regionalnu i međunarodnu sigurnost - izjavio je Lavrov, izvještava Reuters.



Ruski zvaničnici nisu dobro prihvatili ni Trumpovu prijetnju da će "potpuno uništiti" Sjevernu Koreju.



- Ako samo osuđujete i prijetite, onda ćemo antagonizirati zemlje nad kojima imamo utjecaj - kazao je Lavrov.



On je ipak najžešće kritizirao, kako je rekao, moguće američko kršenje sporazuma o kontroli naoružanja iz 1987. godine po kojem se Rusiji i SAD-u zabranjuju projektili srednjeg dometa koji se lansiraju s kopna.



- Mi imamo sumnje da Amerikanci proizvode sisteme naoružanja kojima krše ili bi mogli prekršiti obaveze iz sporazuma - istakao je Lavrov.



(FENA)