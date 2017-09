Katarski ministar vanjskih poslova Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani negirao je optužbe da njegova zemlja podržava terorizam, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Kako je javila katarska medijska kuća New Arab, Al-Thani je govorio u New Yorku na Forumu američko-islamskog svijeta, koji je organizovan u saradnji MVP-a Katara i Instituta Brookings.



Tom prilikom osvrnuo se na optužbe pojedinih arapskih zemalja na račun Katara u vezi s navodnom podrškom terorizmu.



"Katar odbija svaki vid fanatizma i ekstremizma", rekao je Al-Thani, te dodao:



"Moramo formirati mostove između kultura. U posljednje vrijeme suočavamo se sa brojnim primjerima vjerskog fanatizma i zloupotrebe vjere za političke ciljeve. Vjera nema nikakve veze sa terorizmom, no ekstremisti koriste vjerski fanatizam i na taj način formiraju podlogu za djelovanje u drugim kulturama i društvima".



Kriza u Zaljevu eskalirala je 5. juna kada su vlasti Saudijske Arabije, Bahreina, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jemena prekinule diplomatske odnose i blokirale granice Katara. Katar se tereti za podršku terorizmu, što zvanična Doha negira i ocjenjuje neutemeljenim optužbama.



Četiri zemlje koje su primijenile blokadu Katara ponudile su Dohi listu zahtjeva od 13 stavki, na što je Katar saopćio da neće prihvatiti nijedan zahtjev koji nije u skladu sa međunarodnim pravom.

(AA)