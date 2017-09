Južnokorejski i američki predsjednk Mun Dže-in i Donald Trump saglasili su se u telefonskom razgovoru da će izvršiti jači pritisak kroz sankcije na Sjevernu Koreju uslijed njenih izvođenja raketnih i nuklearnih testova, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta Južne Koreje.

Arhiv / 24sata.info

"Dvojica lidera saglasili su se da ojačaju saradnju i uvedu jače i praktične sankcije Sjevernoj Koreji kako bi shvatila da je provokativne akcije vode do veće diplomatske izolacije i ekonomskog pritiska", saopštio je portparol Plave kuće Park So Hjun, prenosi Rojters.



Dvojica lidera su, kako agencija navodi, to zaključili u telefonskom razgovoru u nedjelju.



Plava kuća je saopštila da su Mun i Trump oštro osudili najnovije raketno lansiranje Sjeverne Koreje i saglasili se da će njihove države raditi sa međunarodnom zajednicom na sprovođenju najnovije rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2375, naveo je Park.



Sjeverna Koreja je u petak lansirala balističku raketu srednjeg dometa, koja je preletjela Japan i sletjela u Tihi okean, odgovorivši na taj način na novu rundu sankcija Ujedinjenih nacija, što je izazvalo osude međunarodne zajednice.



Ta država je najnovije lansiranje izvela dvije nedelje nakon svog šestog i najvećeg nuklearnog testa.

(Tanjug)