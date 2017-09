Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da su prijedlozi ruskog predsjednika Vladimira Putina o raspoređenju mirovnih snaga UN u Donbasu interesantni, ali da ne stvaraju osnovu za ublažavanje sankcija Rusiji.

Vladimir Putin / 24sata.info

"Treba ostvariti značajan napredak u ustanovljavanju prekida vatre, ali nažalost, mi to do sada nismo primijetili. Mislim da je Putinov prijedlog da se u zaštitu posmatrača OEBS-a uključe mirovne snage interesantan", rekla je Merkel.



Ona je istakla da je prije nekoliko dana razgovarala sa Putinom te da bi snage U-a trebale da imaju pristup svim lokacijama na kojima se nalaze posmatrači OEBS-a.



"Treba raditi u tom pravcu, ali to su to samo izdanci koji ne daju osnovu za ublažavanje sankcija Moskvi", kaže Merkel.



Ona je istovremeno napomenula da nije saglasna s mišljenjem lidera Slobodne demokratske partije Christianom Lindnerom koji je predložio odustajanje od razgovora o Krimu i da se radi na gradnji odnosa sa Rusijom bez "krimskog pitanja".



"Imam drugačiji stav o Krimu", dodaje Merkel.





(SRNA)