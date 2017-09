Raymond McMaster, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je da će susret američkog predsjednika i predsjednika Republike Turske, Recepa Tayyipa Erdogana, biti upriličen 21. septembra.

Na dnevnoj konferenciji za medije u Bijeloj kući, McMaster je potvrdio da će se Trump i Erdogan sastati 21. septembra u New Yorku.



Nije iznosio detalje o temama o kojima će razgovarati dvojica lidera.



Istakao je da će se istoga dana Trump sastati i s liderima Afganistana i Ukrajine, dok su planirani i susreti sa čelnicima Katara, Palestine, Jordana, Egipta, Velike Britanije, Južne Koreje, Japana i liderima pojedinih afričkih zemalja.



Dotako se i jutrošnjeg napada u Londonu, naglasivši da SAD izražava solidarnost sa stanovnicima Velike Britanije.



Na pitanje o Sjevernoj Koreji, istakao je da je to, kako je kazao, "jedan od najurgentnijih i najopasnijih sigurnosnih problema u svijetu".



"Postoje oni koji kažu da ne postoji vojna opcija kako bi ovaj problem bio riješen. Vojna opcija postoji, ali je to trenutno opcija koju ne želimo", kazao je McMaster.





