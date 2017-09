Predsjednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdogan je u vezi s pitanjem referenduma o nezavisnosti kojeg su vlasti Kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka najavile za 25. septembar, a Parlament i Vlada Iraka zabranili, istakao da je po srijedi, kako je kazao, "politički amaterizam".

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Ovo nije ništa drugo nego pomračenje mozga. Ovo je u pravom smislu riječi politički amaterizam. Ovakav politički pristup je nemoguć", rekao je Erdogan u intervjuu za tursku televiziju "ATV".



Napomenuo je da će predsjednik Kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka, Mesut Barzani, nakon sastanka Vijeća nacionalne sigurnosti Turske i Vijeća ministara, 22. septembra, shvatiti o kako osjetljivom pitanju se radi.



"Naše mišljenje je krajnje jasno, ali on (Barzani) će nakon sastanka Vijeća nacionalne sigurnosti i Vijeća ministara, 22. septembra, mnogo jasnije vidjeti do koje mjere seže naša osjetljivost o ovom pitanju", rekao je Erdogan, dodajući da nije ispravno poduzimati ovakve korake na sjeveru Iraka.



"Kakav je naš stav o ovom pitanju? To je teritorijalni integritet Iraka. Iran misli isto. Ukoliko vi odlučite da proglasite nezavisnu državu, po vašoj želji, uprkos svim ovim stavovima, izvinite ali neće svi odobriti tako nešto", kazao je turski predsjednik.



Dotakao se i borbe protiv terorističke organizacije FETO koja je 15. jula prošle godine pokušala izvesti puč u Turskoj, napominjući kako se u tom smjeru čine veliki napori.





(AA)