Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Tursku i njen narod očekuje teško razdoblje u kojem zbog svih dešavanja u regiji i na globalnom planu mora biti snažnija i čvrsto stajati na nogama.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Na skupu čelnika lokalne vlasti iz reda vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti), predsjednik te političke opcije i predsjednik Turske Erdogan je izjavio da od lokalne vlasti ne očekuje da mu dižu spomenike, već da služe narodu koji im je dao povjerenje da vode državu u progres.



Ističući kako AK Partija nije samo politička stranka, već simbol jednog procesa prosperiteta u Turskoj, Erdogan je kazao da svi uključeni u taj proces moraju još više raditi kako bi na parlamentarnim izborima 2019. godine osvojili natpolovičnu većinu glasova i proveli najavljene reforme.



“Uspjeh AK Partije je i uspjeh naroda Turske. U slučaju našeg neuspjeha, vjerujte mi da bi najmanji problem bio to što bi AK Partija izgubila vlast. Neuspjeh AK Partije bi značio propuštanje mnogih velikih prilika za Tursku i gubitkom onoga što je već postignuto. Prolazimo kroz razdoblje u kojem se isprepliću sudbine naše partije i države. Ne zaboravite to, pobjeda AK Partije je pobjeda Turske, a pobjeda Turske je pobjeda AK Partije. Zato moramo brinuti o cijelom našem narodu“, poručio je Erdogan.



Optuživši tursku opoziciju da sve češće staje u redove s teroristima i neprijateljima Turske, Erdogan je kazao da je posljednji primjer te prakse optužba opozicije da turske snage sigurnosti tokom antiterorističkih operacija ugrožavaju i civilno stanovništvo.



“Operacije koje turske snage izvode protiv terorizma svi s ljubomorom prate i čestitaju nam zbog pažnje koju poklanjamo zaštiti civila. Čudno je što neki krugovi žele zamutiti vodu koja je čista. Ne samo u svojim granicama, Turska poklanja veliku pažnju zaštiti civila i u operacijama van naših granica. U tom kontekstu su naše snage sigurnosti bile suočene sa mnogim iskušenjima i dale veliki broj šehida, ali nikada nismo odstupili od zaštite civila“, kazao je Erdogan.



Ukazujući na veliki uspjeh antiterorističkih operacija u Turskoj, Erdogan je kazao da se zbog toga teroristi i njihovi podržavaoci imaju pravo ljutiti, ali da to pravo nema niti jedan političar, posebno ne parlamentarni zastupnici.



“Naš narod će na biračkim kutijama održati adekvatnu lekciju onima koji žele napakostiti i ugroziti našu borbu protiv terorizma“, poručio je Erdogan.





(AA)