Do kraja mandata sadašnje Evropske komisije neće biti ispunjeni uslovi za ulazak neke zemlje zapadnog Balkana u članstvo EU, izjavio je predsjednik EK Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Nakon toga će, kako je rekao, svaka nova članica morati da prethodno uvriježi djelovanje pravne države i vrijednosti EU.



Juncker je to rekao u godišnjem izlaganju o "stanju Unije" u Evropskom parlamentu i istakao da će "idućih godina EU imati više od 27 država članica".



Ali, kako je naveo, "uslovi za ulazak neke nove članice u EU sa zapadnog Balkana neće moći da budu ispunjeni do kraja mandata sadašnje Evropske komisije" 2019. godine.



- A svaki put za svaku novu državu članicu će morati da se u potpunosti uspostavi pravna država i da temeljne vrijednosti EU budu ispoštovane - predočio je Juncker i naglasio da je "to apsolutni prioritet".



On je stavio do znanja da "to isključuje zasad ulazak Turske u članstvo EU". Kako je obrazložio, Turska se "već izvjesno vrijeme džinovskim koracima udaljava od EU".



- Tamošnji novinari moraju imati slobodu govora u redakcijama, novinari ne smiju biti zatvarani - upozorio je Juncker.



Pozvao je odgovorne u Turskoj da oslobode "naše i ne samo naše novinare" i da "prestanu da vrijeđaju naše države i njihove vođe nazivajući ih fašistima i nacistima".



- Evropa je kontinent zrele demokratije, ali oni koji svjesno vrijeđaju ruše mostove, a u Turskoj oni koji to čine žele da sruše mostove da bi potom optužili Evropsku uniju za neuspjeh u pregovorima o članstvu - rekao je Juncker.



Predsjednik EK u svom godišnjem govoru o stanju Unije kaže da je EU posljednjih godina vratila povjerenje u sebe.



Juncker je rekao da "vjetar ponovo duva u jedra Evrope" i da taj kontinent postaje ujedinjeniji dok dobija na ekonomskom zamajcu poslije odluke Britanije da istupi iz tog bloka.



- Sve to me navodi da vjerujem da je vjetar ponovo u jedrima Evrope - rekao je Juncker.







(24sata.info)