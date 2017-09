Premijerka Bangladeša Sheikh Hasina Wazed kazala je kako je površina rijeke Naf, preko koje arakanski muslimani bježe u Bangladeš, puna tijela muškaraca žena i djece.

Foto: Anadolija

Wazed je tokom posjete izbjegličkom kampu Kutupalong izjavila kako Mijanmar krši ljudska prava i da su veoma potreseni zbog mučenja i tiranije do koje dolazi.



Dodala je kako su nedužnim ljudima oduzeta njihova prava.



”Koji je razlog ovog mučenja? Oni su ljudi Mijanmara. Milioni ljudi su izgubili dom. Tamo još uvijek postoji panika i još uvijek mnogi detalji nisu poznati. Površina rijeke Naf je puna tijela muškaraca, žena, djece. To je jedan sasvim nečovječni čin”, smatra Wazed.



Rekla je kako su kampovi privremeno sklonište za arakanske muslimane i da će se oni vremenom željeti vratiti kući.



Premijerka je naglasila kako Bangladeš želi mir, te da imaju namjeru razviti prijateljske odnose sa susjednim zemljama.



Prema njenim riječima, Bangladeš je otvorio ruke za arakanske muslimane, te istakla kako međunarodna zajednica zbog proteklih dešavanja treba vršiti pritisak na Mijanmar. Ona je tu zemlju pozvala da ne muči nevino stanovništvo.



”Ko god je odgovoran za nešto, treba biti pronađen. Ako je potrebna saradnja da se zaustavi mučenje nevinih, mi smo spremni na to. Nikako ne prihvatamo terorističke aktivnosti. U međunarodnoj areni je potrebno vršiti pritisak na Mijanmar da nazad primi stanovništvo Arakana”, smatra Wazed.



Dodala je kako granična policija i vojska trebaju sarađivati.



”Potrebno je dati dozvole onima koji žele pomoći stanovništvu Arakana. Neka niko ovu krizu ne pokušava pretvoriti u priliku”, poručila je.



Wazed je potom posjetila nekoliko mjesta u kampu i razgovarala sa arakanskim izbjeglicama.



Posebnu pažnju posvetila je djeci i ženama, a emotivno je reagirala na situaciju sa kojom se susrela.



Wazed je operacije koje mijanmarska vojska vodi od 25. augusta nazvala ”činom protiv čovječnosti“ te ponovila kako je potrebno da arakanski muslimani imaju državljanstvo Mijanmara i da im se omogući povratak u zemlju.



Pozvala je mijanmarsku administraciju da zaustavi svoje aktivnosti.



”Koji je grijeh ove nedužne djece, žena, ljudi? Nikako ne prihvatamo ovakve stvari. Protestujem protiv ovog nečovječnost stava. Mijanmar je dužan prihvatiti svoje državljane i pružiti im sigurno mjesto za život”, smatra Wazed.



Put od Cox’s Bazara do Teknafa zbog posjete premijerke bio je zatvoren za saobraćaj, a na mnogim mjestima od aerodroma u Cox’s Bazaru do kampa Kutupalong istaknuti su transparenti na kojima je pisalo ”Wazed, majka izbjeglica”, ili ”Wazed, majka čovječanstva“.





(AA)