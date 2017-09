Niko ne zna koliko je terorista takozvane Islamske države balkanskom rutom stiglo u evropske zemlje.

Iako se u početku vjerovalo da se njihova brojka kreće oko nekoliko desetaka, šokantna vijest pristigla je iz Njemačke čije vlasti sumnjaju, na temelju povjerljivih dokumenata iz policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, kako je ta brojka znatno viša te da je čak nekoliko hiljada terorista s lažnim sirijskim putovnicama ušlo u Njemačku, piše Večernji.hr.



Prema informacijama kojima raspolaže njemačka vlast, teroristi ISIL-a krivotvorili su 11.100 sirijskih putovnica koje su bile prazne te su u njih naknadno upisivali osobne podatke terorista, koji su balkanskom rutom ušli u Evropu. Velik broj lažnih putovnica nakon ISIL-ova zauzimanja gradova Rake i Deir ez-Zora završio je u rukama terorista.



Prema procjenama, riječ je o više od 30 hiljada putovnica. Događaji za vrijeme migrantskog vala pokazali su da terorističke organizacije koriste priliku da neprimjetno infiltriraju potencijalne napadače ili pristaše u Evropu i Njemačku. Naknadno je otkriveno da su napadači koji su predvodili bombaške i napade pištoljima u Parizu u novembru 2016. godine, kada su usmrtili 130 osoba, koristili upravo te lažne sirijske putovnice.



Za čak 8.625 putovnica koje su bile pod provjerom njemačkih institucija za migracije 2016. godine ispostavilo su da su bile lažne. Evropa je danas u panici i ne zna koliko je terorista uspjelo doći do evropskog tla, a sve to zahvaljujući tvrdoglavoj i slijepoj politici koju do danas vode evropski čelnici. Naime, sigurno je da su se mogli spriječiti teroristički napadi u Parizu i Bruxellesu, da su europski čelnici uzeli popis serijskih brojeva lažnih putovnica koje im je nudila službena sirijska vlast.



Da je to tako, potvrdio je i bivši direktor Opće uprave za unutrašnju sigurnost Francuske Bernard Squarcini, kazavši kako je tragedija mogla biti izbjegnuta jer je Francuska mogla dobiti popis brojeva lažnih putovnica kao i popis svih Francuza, njih oko 800, koji su se borili u redovima terorističkih skupina u Siriji koji im je ponudio predsjednik Bashar al-Assad.



Međutim, prema Squarcinijevim riječima, tadašnji šef Ministarstva unutarašnjih poslova i kasniji premijer Manuel Valls odbio je primiti popis pod izgovorom da ne želi dijeliti informacije “sa sirijskim diktatorom”, što je svojim životima platilo više od 130 osoba u napadu u Parizu i 40-ak u napadu u Bruxellesu.



Za razliku od Francuske, njemačka obavještajna služba BND otvorila je ured u njemačkoj ambasadi u Damasku kako bi u suradnji s tamošnjom obavještajnom službom spriječila moguće nove terorističke napade u Njemačkoj.



(Avaz)