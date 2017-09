Španski teniser i prvi reket svijeta Rafael Nadal kritikovao je planove za referendum o nezavisnosti koji je za 1. oktobar zakazala Vlada Katalonije, prenosi Anadolu Agency (AA).

Španska vlada i Ustavni sud referendum smatraju nezakonitim, a takav stav zauzeo je i Nadal koji je u izjavi za list "El Mundo" poručio da se zakon mora poštovati.



"Prema mom mišljenju, svako mora poštovati zakon. Zakoni su kakvi jesu i niko ih ne može zaobići zato što to želi", rekao je Nadal.



Španski teniser, koji je u 31. godini u nedjelju na US openu osvojio svoj 16 Grand Slam, odrastao je na Majorci i govori katalonski. Kako je kazao, veoma je blizak Kataloncima ali se takođe osjeća i Špancem.



"Ne razumijem Španiju bez Katalonije. Ne želim to razumjeti, niti vidjeti. Vjerujem da ćemo se moći razumjeti i mislim da se trudimo da razumijemo jedni druge, jer bez ikakve sumnje, jači smo zajedno nego odvojeni. Po mom mišljenju, Španiji je bolje sa Katalonijom i Kataloniji je bolje sa Španijom" izjavio je Nadal.

(AA)