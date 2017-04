Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan čestitao je turskom narodu na referendumskoj odluci i podršci prijedlogu ustavne reforme koji je ranije prošao kroz parlamentarnu proceduru.

Foto: AFP

“Bez obzira na to kako je ko glasao, zahvaljujem svima koji su izašli na biračka mjesta i obavili svoju građansku dužnost“, kazao je Erdogan.



Naglasivši kako je narod Turske danas donio odluku o političkom sistemu koji je predmet rasprava već dva stoljeća, Erdogan je kazao kako to nije obična odluka, već kako je to važna odluka o promjeni sistema.



“Uvijek je lako braniti postojeće, a teško braniti ispravnost novog. Mi smo, hvala Bogu, uspjeli ovo teško“, kazao je Erdogan.



Kazao je da je ovo pobjeda cijele Turske.



"Ovo je pobjeda cijele Turske. Posebno zahvaljujem građanima koji su glasali izvan Turske jer znamo kroz šta su sve prolazili", rekao je predsjednik Turske.



Predsjednik Republike Turske izjavio je kako je prema preliminarnim rezultatima 25 miliona birača na današnjem referendumu glasalo za provedbu ustavne reforme, što je za 1,3 miliona više od glasača koji su glasali drugačije.



"Referendum 16. aprila je pobjeda cijele Turske, svih onih koji su glasali za i protiv. Ovo je pobjeda 81 provincije i 780.000 kilometara kvadratnih ove zemlje. I turski državljani u inozemstvu su važan dio ove pobjede", poručio je Erdogan.





(AA)