Veliki broj građana u gradovima širom Turske okupio se večeras kako bi proslavili rezultat današnjeg referenduma o ustavnim promjenama u toj zemlji.

Foto: AA

Veliki broj građana okupio se večeras ispred sjedišta vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u Ankari i okružnih centrala te stranke u Istanbulu i Izmiru.



Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan čestitao je pobjedu na današnjem referendumu u Turskoj čelnicima političkih partija koje su bile protagonisti prijedloga ustavne reforme u toj zemlji.



Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata koji pokazuju da je većina birača u Turskoj danas podržala ustavne reforme, Erdogan je telefonom razgovarao sa predsjednikom vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) Binalijem Yildirimim, predsjednikom opozicione Partije nacionalnog pokreta (MHP) Devletom Bahcelijem i predsjednicima manjih partija koje su sudjelovale u kampanji za podršku reformi.



On je tom prilikom zahvalio svim učesnicima kampanje i svim biračima koji su danas izašli na referendum, te poželio da rezultat referenduma bude od koristi za tursku državu i narod.



Vrhovna izborna komisija Turske (YSK) saopćila je da je prebrojano 97,92 posto biračkih listića i da je 51,32 posto birača podržalo provedbu ustavne reforme i uvođenja predsjedničkog sistema, dok se 48,68 posto birača izjasnilo protiv.



Na referendum je izašlo 87 posto od ukupnog broja registriranih birača.



Predsjednik Turske opozicione Partije nacionalnog pokreta (MHP) koja je podržala prijedlog vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) za ustavne promjene u Turskoj, Devlet Bahceli izjavio je večeras u Ankari da su građani podržavajući ustavne promjene slobodnom voljom donijeli veliku pobjedu.



"Naš uvaženi narod je s zrelošću pristupio procesu glasanja i slobodnom voljom odlučio preći na predsjednički sistem. To je veoma važan uspjeh i ne može biti poreknut", poručio je Bahceli.



On je zahvalio AK Partiji na uspješnoj kampanji.





(AA)