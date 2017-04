U Njemačkoj se otvara čak osam hiljada radnih mjesta, saopćila je Njemačka željeznica (Deutsche Bahn) - piše Fenix Magazin.

Njemačka željeznica (Deutsche Bahn) u potrazi je za novim radnicima. Kako piše n-tv.de traže novih osam hiljada radnika. Radnici ne moraju biti mlađe dobi, već i iznad 50 godina starosti, odnosno ljudi koji imaju dugogodišnjeg iskustva na poslovima inženjeringa i elektronike.



- No, za to moraju imati dobre preporuke i dobro iskustvo - kazao je Ulrich Weber, šef službe za zapošljavanje u Njemačkoj željeznici.



Željeznica želi napraviti i novu reklamu, pa i za to traže radnike.



- Ne želimo za reklamu angažirati glumce i poznate osobe, već stvarne ljude koji će nas jednostavno i iskreno predstavljati na plakatima diljem zemlje - napomenuo je Weber.



Istakao je kako im nije bitna dob i nacionalnost, već stav i želja radnika za radom i učenjem - zaključuje Fenix Magazin.





