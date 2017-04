Vrhovna izborna komisija Republike Turske (YSK) saopćila je preliminarne rezultate današnjeg referenduma prema kojima je 55,99 posto birača podržalo predloženu reformu turskog Ustava.

U saopćenju YSK-a se navodi da je dosad prebrojano 61,38 posto pristiglih biračkih listića



Prema preliminarnim rezultatima, podršku provedbi reforme Ustava dalo je 55,99 posto birača, dok je protiv bilo 44,01 posto njih.



Na današnjem referendumu u Turskoj zabilježena je izlaznost od 86 posto od ukupnog broja registriranih birača.





Ustavne promjene u Turskoj podržava preko 58 posto birača



Vrhovna izborna komisija Republike Turske (YSK) saopćila je preliminarne rezultate današnjeg referenduma prema kojima je 58,58 posto birača podržalo predloženu reformu turskog ustava.



U saopćenju YSK-a se navodi da je do sada prebrojano 44,43 posto pristiglih biračkih listića



Prema preliminarnim rezultatima podršku provedbi reforme ustava dalo je 58,58 posto birača, dok je protiv bilo 41,42 posto njih.



Predložena ustavna reforma u Turskoj predviđa jačanje ovlasti predsjednika države, a ukidanje funkcije premijera. Parlament će povećati broj zastupnika sa 550 na 600, a kandidati na parlamentarnim izborima će moći biti svi građani Turske sa napunjenih 18 godina. Do sada su kandidati mogli biti osobe sa navršenih 25 godina.



Predsjednik će moći zadržati veze sa političkom partijom, a predviđeno je i da se prvi predsjednički izbori u skladu s novim ustavom održe u novembru 2019. godine. Mandat predsjednika će trajati pet godina i jedna osoba će moći tu funkciju obnašati najviše dva puta.







Ustavne promjene u Turskoj podržava preko 63 posto birača



Na osnovu 24 posto prebrojanih glasova na nivou Turske na današnjem referendumu ustavne promjene koje podrazumijevaju i uvođenje predsjedničkog sistema u toj zemlji podržalo je 63,65 građana.



Protiv se izjasnilo 36,35 posto birača.



