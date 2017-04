Američki potpredsjednik Mike Pence nazvao je danas provokacijom pokušaj Sjeverne Koreje da lansiranjem rakete pokaže vojnu moć, javlja agencija AP.

Mike Pence / 24sata.info

On je ukazao na to da, iako se radilo o neuspješnom testiranju rakete, ono potvrđuje veliki rizik sa kojim se suočavaju vojnici SAD i Južne Koreje raspoređeni u regionu.



Pence je stigao u Južnu Koreju u sklopu desetodnevne azijske turneje, a u danima kada su u regiju poslane dodatne američke vojne snage.



- Jutrošnja provokacija je samo podsjetnik na rizik sa kojim se suočavamo svaki dan braneći slobodu naroda Južne Koreje i SAD u ovom dijelu svijeta – rekao je Pence.



On je potvrdio da se čuo dva puta sa predsjednikom Donaldom Trumpom, dok je trajao neuspješni pokušaj lansiranja rakete u Sjevernoj Koreji.



- Uz liderstvo predsjednika Trumpa, naša volja nikada nije bila jača, naša predanost savezništvu sa hrabrim narodom Južbe Korere nikada nije bila veća. Uz Božiju pomoć sloboda će prevladati na ovom poluotoku – poručio je američki potpredsjednik.





(FENA)