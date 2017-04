Više osoba je poginulo i ranjeno u napadu na konvoj koji je evakuisao civile i vojnike iz četiri okupirane regije u Siriji.

Prema informacijama do kojih je došao novinar AA, konvoj koji je iz regija Madaya i Zebadani, zapadno od Damaska, prevozio 2.350 civila, stigao je sinoć kasno do četvrti Ramuse u zapadnom Halepu, koja je pod kontrolom Assadovog režima.



Radi se o konvoju od oko 60 autobusa, koji na kontrolnoj tački u Ramuseu čeka od jedan sat iza ponoći.



U isto vrijeme, iz regija Fua i Kefreya koje su pod kontrolom režimskih snaga u Idlibu, jutros je stiglo oko pet hiljada civila u dijelove zapadnog Halepa, tačnije u četvrt Rashidin.



Dok je konvoj čekao na kontrolnoj tački opozicionih snaga u Rashidinu, došlo je do bombaškog napada, a tom prilikom poginulo je i ranjeno više osoba. Još uvijek nije poznat tačan broj žratva ovog napada.



Kao razlog čekanja konvoja u Ramuseu i Rashidinu navodi se da Assadov režim vrši pritisak da se iz Fuae i Kereye evakuiše što veći broj ljudi.



Nakon što je opozicija primijetila da je iz Fuae i Kefreye izašlo 1.300 vojnih elemenata, a dogovor je bio da ih iziđesamo 600, zaustavili su konvoj u Rashidinu.



Dok su pregovori između režima i opozicije trajali, snajperista Assadovog režima pucao je na konvoj koji čeka u Ramuseu i ubio jednu osobu.



Grad Madaya je pod opsadom snaga Bashara al-Assada i libanskog Hezbollaha od jula 2015. godine, a više desetina ljudi je u decembru 2015. godine, prema podacima međunarodne organizacije "Ljekari bez granica", u tom gradu pod opsadom umrlo od gladi. Madaya i Zebadani smješteni su na jugozapadu Sirije.





