Zamjenik sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova u petak je optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da stvara "začarani krug" napetosti na Korejskom poluotoku, rekavši da njegovi "agresivni tweetovi stvaraju nevolje".

Arhiv / 24sata.info

U ekskluzivnom intervjuu za Associated Press u Pyongyangu, zamjenik ministra Han Song Ryol također je upozorio SAD da ne provociraju vojno Sjevernu Koreju, rekavši: "Mi ćemo krenuti u rat ako oni to izaberu".



- Ako SAD izvode nesmotrene vojne manevre, oni će se suočiti s preventivnim udarima DPRK - kazao je on, misleći na zvanični naziv Sjevera, Demokratska Narodna Republika Koreja.



- Mi već u rukama imamo moćno sredstvo nuklearnog odvraćanja, sasvim sigurno nećemo sjediti skrštenih ruku u suočavanju s američkim napadima - kazao je.



Govoreći putem prevodioca koga je angažiralo ministarstvo, Han je izgledao mirno i uljuđeno ali je s vremena na vrijeme djelovao odlučno u 40.minutnom intervjuu.



Napetosti se produbljuju nakon što su SAD poslale nosač aviona u vode kod poluotoka i izvode najveće zajedničke vježbe ikada s Južnom Korejom. Pyongyang je, u međuvremenu,nedavno lansirao balističku raketu a neki eksperti tvrde da bi mogao izvesti još jednu nuklearnu probu praktrično bilo kada.



Han je izjavio da Sjeverna Koreja krivi Trumpa i SAD za podizanje napetosti. On je naveo, ne samo američko-južnokorejaske ratne igre i razmještaj američkog nosača Aviona USS Carl Vinson, nego i tweet koji je Trump postavio u utorak u kome navodi da Sjever "traži nevolje".



Trump je također objavio na Twitteru da, ukoliko Kina ne obavi svoj dio posla u obuzdavanju nuklearnih ambicija Sjevera, onda bi se SAD mogu baviti njima.



- Trump uvijek izaziva provokacije svojim rječnikom. To je razlog zašto imamo ovakvu situaciju. Nije DPRK ta koja stvara nevolje, nego su to Trump i SAD - izjavio je Han.

(fena)