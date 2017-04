Predsjednik SAD Donald Trump na Twitteru je napisao da će biti "trajnog mira" sa Rusijom kada se "u pravo vrijeme svi urazume", kao i da ima "veliko povjerenje da će se Kina na odgovarajući način pozabaviti Sjevernom Korejom", ali da će ako Peking to ne bude mogao "to učiniti SAD sa saveznicima"."Sve će se srediti između SAD i Rusije. U pravo vrijeme svi će se urazumiti i biće trajnog mira", naveo je Trump.

Samo nekoliko minuta prije toga on je napisao post o Kini i Sjevernoj Koreji.



"Imam veliko povjerenje da će se Kina na odgovarajući način pozabaviti Sjevernom Korejom. Ukoliko nisu u stanju da to učine, SAD sa saveznicima će to učiniti", stoji u Trumpovoj poruci.



Ovaj twitt mogao bi da bude najava smirivanja tenzija izemđu Rusije i SAD nakon obostranih optužbi vezanih za napad hemijskim oružjem u Idlibu u Siriji koje su atmosferu dovele do usijanja. Trump je optužio Rusiju da je podržala "životinju Asada", a iz Rusije je stigao odgovor u vidu veta na rezoluciju UN o Siriji, prenosi Tanjug.



Oštrih riječi bilo je i na tokom prve zvanične posjete američkog državnog sekretara Rexa Tillersona Moskvi gdje se sreo sa ruskim šefom dimplomatije Sergejom Lavrovim i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.



