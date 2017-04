Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da se okonča "brutalni" građanski rat u Siriji i pozvao saveznike NATO da rade zajednički na rješavanju te "katastrofe".

On se jučer na zajedničkoj konferenciji poslije sastanka sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom zahvalio saveznicima Washingtona zbog toga što su osudili navodni hemijski napad na civile u Siriji.



"Svaka država koja cijeni ljudski život mora da snažno da odbaci okrutni pokolj nevinih civila hemijskim oružjem uključujući barbarsko ubijanje male i bespomoćne djece i beba", rekao je on.



Kako je dodao, vrijeme je da se okonča "ovaj brutalni građanski rat, poraze teroristi i omogući izbjeglicama da se vrate kući", prenosi AFP.



Govoreći o Sjevernoatlantskoj alijansi, Trump je rekao da je NATO stub međunarodnog mira i sigurnosti, ali i ponovio da evropske članice Alijanse moraju da "plate ono što duguju".



"U suočavanju sa našim zajedničkim izazovima, moramo da osiguramo da NATO članice ispune svoje finansijske obaveze i plate ono što duguju", rekao je američki predsjednik.



Trump koji je tokom predizborne kampanje govorio o prevaziđenosti Alijanse sada je rekao da NATO "više nije prevaziđen".



Govoreći o odnosima s Rusijom, on je rekao da se Washington i Moskva "uopšte ne slažu" i da su odnosi dvije zemlje na najnižem nivou.



Ipak je primijetio da su sastanci državnog sekretara Rexa Tillersona koji se u Moskvi susreo i sa Putinom, protekli bolje od očekivanog, prenosi Reuters.



