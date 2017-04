Akbarzhon Jalilov, kojeg ruska policija sumnjiči za bombaški napad u metrou u Sankt Peterburgu, došao je u Tursku krajem 2015. godine, te je deportiran u Rusiju nakon oko godinu dana zbog kršenja migracijskih propisa, kazao je u srijedu za Reuters jedan visoki turski zvaničnik.

Arhiv / 24sata.info

U napadu koji se desio 3. aprila poginulo je 14 osoba, uključujući i napadača, te su povrijeđene na desetine osoba. Napad se desio dok je ruski predsjednik bio u posjeti Sankt Peterburgu.



Turski zvaničnik koji je želio ostati anoniman izjavio je da je Jalilov, dok je boravio u Turskoj, "smatran sumnjivim zbog određenih kontakata, ali ništa nije poduzeto jer on nije učinio ništa ilegalno, niti je bilo ikakvih dokaza da je počinio prijestupe.



- Međutim, ovo pitanje nije zanemareno, te je ova osoba izbačena iz Turske u decembru 2016. godine zbog kršenja propisa o vizi i prebivalištu. Na kraju mu je izdata novčana kazna i on je deportiran sa zabranom ulaska - kazao je ovaj zvaničnik, dodajući da je Jalilovov ulazak u Rusiju nakon napuštanja Turske bio "lagan nakon toga, čini se da se nije susreo s ikakvim problemima."



Iskaz ovog turskog zvaničnika potrvdio je informaciju koju je Reuters zaprimio od dva Jalilovova poznanika, koji su rekli da je on stekao interes za Islam, te da je krajem 2015. godine napustio Rusiju kako bi otišao u Tursku, nakon čega su oni izgubili kontakt s njim.

(FENA)