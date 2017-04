Radovi na izgradnji džamije Camlica u Istanbulu, koja će biti najveća džamija u historiji Republike Turske, privode se kraju, a planirano je da već krajem godine bude otvorena za vjernike i posjetioce.

Foto: Anadolija

Gradnja na površini od 57.000 metara kvadratnih i dalje traje, a završen je veći kompleksa koji pored džamije čine muzej, umjetnička galerija, biblioteka, sala za konferencije, ateljei i parking.



Džamija Camlica nalazi se u istanbulskoj četvrti Uskudar, a njen kamen temeljac položio je prije nešto više od tri godine predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan.



Prve vjernike primila je na teravih-namazu 1. jula 2016. u noći Lejletul Kadr, najvažnijoj noći u islamskom kalendaru. Teravih-namaz te noći u džamiji Camlica je obavilo nekoliko hiljada vjernika.



U toku su i radovi na izgradnji puta i tunela koji će olakšavati pristup džamiji, koja predstavlja arhitektonski spoj osmansko-seldžučke gradnje i modernog izgleda. Džamija je svojim izgledom ozbiljan kandidat da postane jedan od simbola grada na Bosforu.



Njene dimenzije pomno su i simbolično izabrane. Bogomolja će imati šest munara, koje predstavljaju imanske šarte. Četiri (sa tri šerefa) su visoke po 107,1 metar, a dvije (sa dva šerefa) visoke su po 90 metara.



Glavna kupola džamije visoka je 72 metra i predstavlja 72 nacije u Istanbulu, dok druga kupola visoka 34 metra simbolizira registracijsku oznaku tog grada. U unutašnjosti kupole bit će napisano 16 Allahovih imena, a na površini od 220 metara bit će ispisana sura al-Feth.



Na ulaznim vratima džamije ispisani su pojedini ajeti iz sure Ali Imran.



Džamija može primiti i do 60.000 vjernika (oko 25.000 u unutrašnjosti, 12.500 u dvorištu te u vanjskom dvorištu oko 22.500). U džamiji je moguće i istovremeno klanjati osam dženaza-namaza.



Pored dijela predviđenog za molitvu, u sklopu kompleksa nalazi se muzej na površini od 11.000 kvadratnih metara, umjetnička galerija na 3.500 kvadratnih metara, biblioteka na 3.000 kvadratnih metara, sala za konferencije kapaciteta 1.000 mjesta, osam ateljea, te parking sa 3.500 mjesta.



Predsjednik Udruženja za izgradnju i održavanje džamija i kulturnih dobara Istanbula Ergin Kulunk kazao je kako su, između ostalog, završeni radovi na kupolama, prozorima, te radovi na unutrašnjem dezenu kupole, a u toku je popločavanje granitom vanjskog dvorišta.



Kulunk je kazao kako je riječ o izgradnji najveće džamije u Turskoj i da je ona poklon historiji Republike Turske.



Dodao je kako će džamija odjednom u svim zatvorenim dijelovima moći primiti i do 100.000 ljudi.



Dodao je kako su posebnu pažnju posvetili zvuku, akustici i napisima.



”Tehnologija je toliko napredovala da je vrlo lako odavde slati zvuk do Sulejmanije i Topkapija. Kada dođe vrijeme, uradit ćemo i to, ali je prioritet okolina. Potrebno je veoma dobro postaviti decibel prilikom slanja zvuka. Imat ćemo zvučni sistem i unutrašnju i vanjsku rasvjetu u kojoj će građani Istanbula uživati”, poručio je Kulunk.





(AA)