Ministar zdravstva Turske Recep Akdag saopćio je danas u gradu Erzurumu da je utvrđeno da je u sirijskom Idlibu korišten plin sarin.

Recep Akdag

Akdag je rekao kako je u laboratoriju obavljen detaljan pregled uzoraka uzetih nakon napada hemijskim oružjem na regiju Khan Sheykhun, 4. aprila, u blizini grada Idliba.



Ministar Akdag je dodao kako su obavljena ispitivanja u turskom laboratoriju za detekciju i utvrđivanje identiteta, kada su u pitanju napadi hemijskim oružjem.



"U uzorcima krvi i urina ubijenih i povrijeđenih u napadu u Idlibu, Saita Huseyina, Esme al-Hasan i Muhammeda Avata te Ahmeda Al-Saliha koji je na liječenju u gradu Hatayu, pronađena je izopropil metil fosfonska kiselina, metabolit sarina", rekao je Akdag u izjavi za AA.



Naglasio je kako na međunarodnom planu bitno da je to potvrđeno na osnovu dvije laboratorijske metode.



“Prema standardima i pravilima Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja (OZHO) potvrdili smo da je korišten sarin. Radovi na ostalim laboratorijskim nalazima, obdukciji i drugim pretragama se nastavljaju”, rekao je Akdag.



Ministar Akdag je na kraju pozvao međunarodne organizacije, prvenstveno Ujedinjene narode da Assada proglase ratnim zločincem, te ponovio da Bashar al Assad treba biti procesuiran.



“Kao ljekar, kao ministar zdravstva, smatram da Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) treba podići svoj glas. WHO ne treba biti organizacija koja se svodi na postreakcije i pružanje podrške žrtvama, nego organizacija koja će po ovim pitanjima poduzeti mnogo ozbiljniju i aktivniju inicijativu”, naglasio je Akdag.





(AA)