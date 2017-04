Američki državni sekretar Rex Tillerson u utorak je uputio ultimatum Rusiji: svrstajte se na stranu SAD i zemalja koje slično razmišljaju o Siriji, ili prigrlite Iran, militantnu grupu Hezbollah i uzdrmanog sirijskog čelnika Bashara Assada.

Arhiv / 24sata.info

Dok se pripremao za put u Moskvu nakon hitnog sastanka u Italiji sa šefovima diplomatije država članica G-7, Tillerson je izjavio kako je nejasno da li Rusija nije uspjela da ozbiljno shvati svoju obavezu da liši Siriju hemijskog oružja ili je jednostavno nekompetentna. Kazao je, međutim, da "mrtvima ta razlika ne znači mnogo".



- Ne možemo dopustiti da se to ponovo desi .Želimo ublažiti patnje sirijskog naroda. Rusija može biti dio budućnosti i igrati važnu ulogu. Ili Rusija može održati svoje veze s tom grupom, za koje smatramo da dugoročno neće koristiti Rusiji - izjavio je Tillerson novinarima.



Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u saopćenju kako se nada "produktivnim razgovorima". Dodaje da će ishod tih razgovora biti ne samo bitan za rusko-američke odnose, "nego i za ukupnu atmosferu na svjetskoj pozornici".



Tillerson putuje u Rusiju nekoliko dana nakon hemijskog napada u Siriji i američkog zračnog udara po bazi sirijskih vladinih snaga koji je Moskva u utorak odbacila kao "čin agresije". Moskva je najveći saveznik sirijskog predsjednika Bashara Assada koga Sjedinjene Države optužuju za hemijski napad.



Otkako su Sjedinjene Države pokrenule zračne udare protiv Assadovih snaga u znak odmazde za hemijski napad na civile u prošloj sedmici, zvaničnici Trumpove administracije slali su pomiješane signale oko toga vjeruje li Washingtoln da Assad definitivno mora predati vlast - i kada. Tillerson tvrdi kako je jasno da Sjedinjene Države ne vide nikakvu ulogu za Assada u sirijskoj budućnosti, uzimajući u obzir činjenicu da je izgubio legitimitet.



- Svima je jasno da je vladavina porodice Assad privedena kraju. Pitanje kako će se taj kraj i sama tranzicija odvijati moglo bi, međutim, biti veoma važno po našem mišljenju za stabilnost unutar Sirije. To je razlog zašto ne iznosimo pretpostavke kako će se to desiti - izjavio je Tillerson.



Kazao je da bi pregovori o primirju dogovorenom u kazahstanskoj prijestonici Astani u čijem su odvijanju pomogli Rusija i Iran mogli stvoriti momentum ka širim pregovorima o političkoj tranziciji. Ako razgovori u Astani uspiju u stvaranju trajnijeg primirja, politički pregovori nakon toga mogli bi se održati pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi.



- Do sada, proces iz Astane nije ostvario veći napredak - kazao je Tillerson, prenosi AP.



(FENA)