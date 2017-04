Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres imenovao je u ponedjeljak pakistansku aktivistkinju za ljudska prava Malalu Yousafzai (19) za UN-ovog glasnika mira kako bi nastavila promovisati obrazovanje djevojčica.

Malala Yousafzai

Najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir je time postala i najmlađi UN-ov glasnik za mir, što je najveća počast koju ova međunarodna organizacija dodjeljuje svake druge godine.



Guterres je izjavio da je izuzetno zadovoljstvo imenovati Malalu Yousafzai za glasnika mira, a tom prilikom pohvalio njenu skromnost nazvavši je "fantastičnim primjerom prijateljstva i jednostavnosti".



Malala je u svom govoru istakla da je obrazovanje pravo svakog djeteta posebno djevojčica i da se to pravo ne smije zanemariti.



"Ekstremistri su učinili sve da me zaustave. Pokušali su me ubiti i nisu uspjeli. Sada je ovo novi život, drugi život i za mene je to svrha obrazovanja", izjavila je Malala.



Djevojka iz Pakistana postala je poznata kada su je talibani, 9. oktobra 2012. godine napali u autobusu kojim se vraćala iz škole. Maskirani mušarac je ušao u autobus i djevojku pitao za ime, nakon čega je otvorio vatru na nju. Malala je ranjena u glavu, vrat i rame.



Hospitalizirana je, a nedugo nakon napada prebačena je na liječenje u Veliku Britaniju. Liječenje je završila 2013. godine, nakon čega se sa porodicom preselila u Birmingham i tu nastavila školovanje.



Nobelovu nagradu za mir je osvojila 2014. godine kada joj je bilo svega 17 godina, a Fond koji nosi njeno ime nastavlja realizovati projekte kako bi djevojčice u zemljama u razvoju mogle pohađati u školu.





(AA)