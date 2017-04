"Ako bebe napadate hemijskim oružjem, ako protiv nevinih ljudi koristite barel bombe, dobit ćete odgovor predsjednika (Donalda Trumpa)", izjavio je glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer o napadu hemijskim oružjem u Siriji, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Spicer je kazao kako je Trumpova odluka o napadu projektilom bio svjestan i ispravan izbor te ukazao na to da je SAD spreman odgovoriti ukoliko bude došlo do novih napada hemijskim oružjem.



Spicer je naveo kako je ISIS prioritet SAD-a na Bliskom istoku, ali da neće šutjeti pred ubijanjem djece hemijskim oružjem od strane Assadovog režima.



"Prioritet SAD-a na Bliskom istoku je ISIS. Međutim, ne možemo zamisliti sigurnu i stabilnu Siriju na čelu sa Assadovom administracijom", izjavio je Spicer i dodao kako pozivaju međunarodne lidere da sarađuju kako bi zaustavili napade hemijskim oružjem.



Glasnogovornik Bijele kuće je ukazao na to da je potrebno prvo zaustaviti nasilje te dodao kako je teško poduzeti određeni konstruktivni korak o budućnosti Assadovog režima dok ne bude uklonjena prijetnja od ISIS-a.



"Tamo (u Siriji) sve je više ISIS-a i povećava se korištenje hemijskog oružja. Moramo to riješiti. Jedino nakon toga možemo postaviti politički, ekonomski i diplomatski pritisak za režimsku promjenu", smatra Spicer.



Upitan o tome da li se to što Assad radi ubraja u ratne zločine, Spicer je rekao kako će jedino sud moći o tome odlučiti.



Napad na zračnu bazu Shayrat Spicer je nazvao "vrlo uspješnim" te dodao kako se baza trenutno koristi, ali da je i napadom uništeno oko 20 posto kapaciteta zračnih snaga Sirije.

(AA)