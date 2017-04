Francuski kompozitor i pijanista Stephane Blet izjavio je kako Evropa sprema “stravičan scenario“ protiv Turske i kako se zloupotrebom medija želi izazvati mržnja i strah prema muslimanima, a u konačnici i izazvati rat između muslimana i kršćana.

Stephane Blet

Istaknuti francuski umjetnik, poznat kao veliki zaljubljenik turske kulture i Istanbula Blet je u intervjuu za AA optužio je Evropu da vodi antitursku kampanju.



Ističući kako je jasno da se u Evropi pokušava nametnuti antitursko raspoloženje, Blet je kazao kako je na evropskoj sceni pokušaj opasnog i stravičnog scenarija protiv Turske.



“Naznake da će se nešto takvo događati sam uviđao i mnogo ranije. Ja se zaista stidim te Evrope. Jesam Francuz, ali Francuska nije što je nekad bila. Plašim se dosta jer vidim šta pokušavaju da urade. Rade na stvaranju veoma lošeg cionističkog pokreta u Evropi. Sve medije koriste kako bi ljude strašili muslimanima. Žele da kršćani ratuju s muslimanima“, kazao je Blet.



Blet je kazao kako u evropskim medijima već duži period nije bila niti jedna pozitivna vijest o Turskoj, već samo vijesti u okviru antiturske kampanje, te je dodao kako je lično upoznao bogatstvo i ljepote Turske i muslimana, ali da su mediji u Evropi odgovorni za izazivanje problema između kršćana i muslimana koji su nekada skladno živjeli.



“Ekonomska situacija u Evropi je loša i sada sekod ljudi želi izazvati strah od krize. Iza svega je veliki i opasni plan izazivanja kaosa“, kazao je Blet i dodao da nisu svi Evropljani rasisti i da su mnogi nezadovoljni aktuelnih političkih lidera.



“U Francuskoj mi je otkazano nekoliko koncerata i tamo me nazivaju fašistom jer volim Tursku. To je loše i tužno i sve je nekako postalo politika. Ja sam umjetnik, rođen sam kao kršćanin i blizak sam prijatelj sa mnogo muslimana. To u Evropi ne žele da bude primjer i novinari šire laži, iako dobro znaju istinu“, kazao je Blet.



Podsjetivši da je Tursku i njenu kulturu upoznao i zavolio prije 23 godine, Blet je kazao kako stalno od terorista PKK-a dobija prijetnje zbog širenja pozitivne slike o toj zemlji.



“U sred Pariza teroristi PKK-a održavaju proteste pod sloganom smrt Turskoj. Kako je to moguće i ko to odobrava? To je šokantno jer kada neko želi održati skup podrške Turskoj sva francuska policija skoči da to spriječi“, kazao je Blet.



Naglasivši da će i dalje kroz muziku i umjetnost graditi mostove prijateljstva između Turske i Evrope, Blet je kazao kako mnogi evropski pijanisti na koncertima sviraju njegova djela, uključujući i 12 osmansko-turskih rapsodija.





(AA)