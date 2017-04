Šveđani su minutom šutnje u ponedjeljak odali počast za četvero ubijenih i 15 ranjenih u napadu kamionom na kupce u Stockholmu.

Foto: Agencije

Premijer Stefan Lofven, koji je proglasio ponedjeljak zvaničnim danom žalosti, poručio je masi okupljenih ispred Gradske vijećnice u Stockholmu da se "mi nikada nismo predali pred terorizmom. Mi ćemo proći kroz ovo skupa".



Švedska policija uhapsila je 39-godišnjeg muškarca rodom iz Uzbekistana za koga sumnja da je bio vozač ukradenog kamiona s pivom. Njegova molba za azil je odbijena prošle godine, ali je izbjegavao da napusti zemlju.



Regionalni policijski komandir Jan Evensson izjavio je za švedsku SVT televiziju da će "on biti iza rešetaka do kraja života".



Policija je također uhapsila drugu osobu ali nije pružila detalje o njoj, prenosi Associated Press.



(FENA)