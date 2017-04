Iranski predsjednik Hassan Rouhani izjavio je danas u Teheranu kako su Siriji potrebne reforme unutar države te poručio kako je zvanični Teheran za popravljanje odnosa sa Saudijskom Arabijom.

Na novinarsko pitanje o mogućnosti zaokreta u politici Irana prema Siriji budući da Teheran podržava režim Bashara al-Assada, Rouhani je rekao da ponajprije "Zapad mora prestati s podrškom teroristima".



"Naravno da je potrebno provesti i reforme unutar države Sirije", rekao je Rouhani na konferenciji za novinare u Teheranu.



Rouhani pogrešnim smatra raketiranje vojne baze u Siriji koje je izvela vojska Sjedinjenih Američkih Država (SAD).



"Napad SAD-a na Siriju je bio greška. To se dogodilo prvi put. Ukoliko dođe do nastavka to bi moglo prouzrokovati veoma opasne posljedice", kazao je iranski predsjednik.



Govoreći o odnosima Irana i Saudijske Arabije, Rouhani je rekao kako poteze zvaničnog Rijada protiv njegove zemlje uzrokuju "porazi Arabije u Siriji i Jemenu".



Podsjećajući na prošlogodišnje događaje tokom obavljanja hadžijskih obreda u Saudijskoj Arabiji, Rouhani je kazao kako su ti nemili događaji kasnije prouzrokovali i napade na saudijske predstavnike u Iranu te ozbiljno narušili odnose dviju zemalja. Međutim, smatra Rouhani, činjenica da će Iranci ove godine putovati u Mekku kako bi obavili petu islamsku dužnost - hadž, znak je da odnosi dviju zemalja idu uzlaznom putanjom.



Predsjednički izbori u Iranu biće održani 19. maja, a Rouhani je ranije objavio kandidaturu.





