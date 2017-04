Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan na mitingu podrške ustavnim promjenama u toj zemlji izjavio je kako će referendum 16. aprila biti prekretnica za budućnost Turske.

Foto: AA

Erdogan se obratio stotinama hiljada građana u istanbulskoj četvrti Yenikapi, na miting podrške ustavnim promjenama pred referendum o setu ustavnih promjena koji će u Turskoj biti održan 16. aprila.



"Mi svoj put nastavljamo i nastavit ćemo uz mišljenje 'riječ i odluka pripadaju narodu'. Iako nije nešto novo da se u inostranstvu održava kampanja pred izbore, pokušali su to spriječiti. Šta god uradili mi smo sve prešli, prelazimo i prelazit ćemo", rekao je Erdogan.



Kazao je kako se već dugo bavi politikom i da zna da se takve kampanje organiziraju.



"Zašto smo onda ovaj put suočeni sa pokušajem sprečavanja? Jer dobro znaju da ovo izjašnjavanje građana nisu obični izbori i nosi karakteristiku prekretnice za budućnost Turske", poručio je Erdogan.



Govoreći o ustavnim promjenama koje imaju za cilj promjenu sistema vođenja države u Turskoj, Erdogan je istakao kako činjenica da je Turska do danas promijenila 48 vlada, ne pokazuje snagu njene demokratije, već nestabilnost ove zemlje.



"Ako pogledamo Sjedinjene Američke Države (SAD) i koliko je vlada pomijenila ta zemlja. Ovom zemljom je tokom historije upravljalo 17 predsjednika. Kod nas je taj broj 48. U istom periodu Francuska je promijenila 11 predsjednika. Velika Britanija je 15 puta formirala vladu. Najveći broj formiranih vlada je Njemačka, koja je do danas došla sa 24 vlade. Činjenica da smo mi 48 puta formirali vladu ne pokazuje snagu naše demokratije, nego je to pokazatelj nestabilnosti", rekao je Erdogan.



Naglasio je i to kako će Turska, odlučno i uz vjeru, nastaviti na svom putu.



"U tako kratkom vremenu smo ostvarili takvu revoluciju, da oni koji su nas sa visoka gledali, svi su ostali postiđeni. I Zapad je čak rekao 'tiha revolucija'. Sada su oni koji su rekli 'tiha revolucija' bijesni. Šta god oni uradili, mi uz vjeru i odlučnost nastavljamo na svom putu", podvukao je Erdogan.



Na kraju je poručio kako Tursku nakon referenduma o ustavnim promjenama očekuju još veće odgovornosti.



"Obzirom na tačku na kojoj se nalazimo, nama neće biti dovoljnje samo ustavne promjene. Mi smo suočeni sa još većim odgovornostima. Istanbul '16. aprila' treba reći takvo 'da' da zatitra srce svima, počevši od nih koji su prije 99 godina nogama zaprljali ovaj mubarek grad, pa do svakog onog ko zlim očima gleda u Tursku", zaključio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.



U Turskoj pravo glasa ima 55,3 miliona registrovanih birača koji će se o predloženoj ustavnoj reformi i uvođenju predsjedničkog sistema upravljanja u toj zemlji izjasniti na dan referenduma 16. aprila, do kada će i glasovi iz dijaspore biti dopremljeni u Tursku.



Glasanje turske dijaspore u nekoliko evropskih zemalja je počelo 27. marta, a proces će biti završen do 9. aprila. Oko tri miliona turskih državljana u dijaspori ima pravo glasa, a biračka mjesta će biti otvorena u 120 diplomatskih ureda u ukupno 57 država.



Prijedlog ustavne reforme koji sadrži ukupno 18 tačaka prošao je parlamentarnu proceduru u januaru ove godine. Reforma predviđa veće ovlasti predsjednika države, omogućava mu da ostane član političke partije, dok će pozicija premijera biti ukinuta. Svi punoljetni građani će se moći kandidirati za ulazak u državni parlament, a trenutni broj od 550 zastupnika u parlamentu će biti povećan na 600.



(AA)