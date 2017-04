Švedska policija objavila je kako je 39-godišnji muškarac iz Uzbekistana koji se sumnjiči da je vozio kamion pun eksploziva kojim je pregazio pješake na ulici u centru Štokholma, od ranije poznat službama sigurnosti

Vozač se "zabio" u ljude ispred tržnog centra i ubio četvero, a ranio oko 15 osoba. Osumnjičen je za mogući teroristički zločin putem ubistva. Iako su službe sigurnosti znale za njega, on nije bio pod istragom.



"U ranijim izvještajima se njegovo ime spominjalo, ali u posljednjim ga nije bilo", rekao je direktor obavještajne službe Švedske Anders Thornberg.



Mediji su objavili da on navodno podržava IDIL, ali tužilaštvo to nije potvrdilo. Policija sada istražuje njegov telefon, kontakte i online aktivnosti kako bi utvrdili da li je finansirao IDIL putem kompanije za čišćenje.



Obavještajna služba radi sa međunarodnim partnerima na ovom slučaju i pokušavaju otkriti da li je bio dio neke veće mreže.



U kamionu je pronađena torba s eksplozivom i detonator ručne izrade. Uhapšena je još jedna osoba.



Ukoliko se potvrdi da je u pitanju terorizam, ovo će biti prvi ovakav napad u Švedskoj u kojem se koristio kamion.



Kontrole na granicama Švedske su pojačane, dok su zabrane saobraćaja u pojedinim dijelovima ukinute.

